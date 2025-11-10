Regione Lombardia mette in campo 1 milione di euro per gli interventi di manutenzione del Teatro Dal Verme di Milano. Parallelamente, Regione incrementa il contributo annuale destinato alla ‘Fondazione I Pomeriggi Musicali‘ (da 750.000 euro a 900.000 euro) per sostenere le attività culturali in programma proprio al Dal Verme. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale con il concerto dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

‘Fondazione I Pomeriggi Musicali’ pilastro della cultura lombarda

“Le risorse – evidenzia il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – testimoniano l’impegno che Regione mette in campo a favore di un’istituzione di straordinario valore come la ‘Fondazione I Pomeriggi Musicali’, da decenni capace di proporre iniziative culturali di qualità nel territorio milanese e regionale. Un vero e proprio pilastro della cultura lombarda che sosteniamo con convinzione”.

“Rilevante anche il contributo per i lavori al Dal Verme – aggiunge Fontana –, teatro simbolo e ‘motore culturale’ non solo per la città ma per l’intera Lombardia. Siamo e saremo al fianco delle nostre eccellenze”.

Caruso: sostegno alla diffusione del repertorio novecentesco

“L’Orchestra I Pomeriggi Musicali – sottolinea l’assessore Caruso – rappresenta una delle realtà più prestigiose e identitarie del panorama culturale milanese e lombardo. Sin dalla sua fondazione, ha saputo unire tradizione e innovazione, distinguendosi per la qualità artistica e per la costante attenzione alla diffusione del repertorio novecentesco. La sua attività, che si estende ben oltre i confini di Milano, coinvolge in modo capillare il territorio regionale, con una presenza significativa nei principali teatri lombardi e una collaborazione stabile con il circuito di OperaLombardia“.

“Alla luce del ruolo strategico che il Teatro Dal Verme e la Fondazione I Pomeriggi Musicali interpretano – conclude Caruso –, con questo provvedimento sosteniamo la piena valorizzazione di un’istituzione che da quasi ottant’anni contribuisce alla crescita culturale e musicale della Lombardia”.

Teatro Dal Verme di Milano, gli interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione del Teatro Dal Verme riguardano lavori per un totale di 1 milione di euro nel prossimo triennio. Sono previsti investimenti per 400.000 euro nel 2025, 200.000 euro nel 2026 e 400.000 euro nel 2027.

Nello specifico si tratta della sostituzione di arredi fissi e mobili, di attrezzature di palco e di sala (riqualificazione acustica, rifacimento di alcuni impianti per movimentazione attrezzature e climatizzazione e adeguamento impianto elettrico della cabina). Ma anche interventi per il miglioramento o la sostituzione degli impianti di sicurezza (antincendio, vigilanza e protezione dati) e la manutenzione straordinaria di copertura e canali di gronda.

La Fondazione svolge la sua opera ininterrottamente dal 1946, riconosciuta come istituzione concertistico-orchestrale dal Ministero della Cultura. Ha come enti fondatori Regione Lombardia e Comune di Milano e svolge attività in ambito culturale con lo sviluppo di iniziative di respiro nazionale e internazionale.