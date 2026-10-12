LNotizie-Protezione civile, due nuovi test IT-alert in Lombardia per il rischio collasso dighe. Assessore La Russa: territori più preparati e cittadini più consapevoli

Coinvolti 35 comuni fra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova

(LNotizie – Milano, 12 ott) Il 13 e il 14 ottobre, nell’ambito della’ Settimana della Protezione civile’, saranno effettuati due test IT-alert per il rischio collasso grandi dighe in due diversi impianti, situati rispettivamente nella Provincia Autonoma di Trento e in Regione Lombardia. I telefoni dei cittadini dei comuni coinvolti potrebbero suonare con il caratteristico segnale acustico, ma non sarà un’emergenza. I cittadini riceveranno un messaggio di simulazione e sono invitati alla compilazione del questionario che sarà reso disponibile sul sito IT-alert. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

La Russa: prevenzione passa anche dalla preparazione dei cittadini – “Esercitazioni come quella di IT-alert – ha detto l’assessore La Russa – sono importanti per testare l’efficacia dei sistemi di allarme e verificare la capacità di risposta in caso di emergenza. La prevenzione passa anche dalla conoscenza dei rischi del territorio e dalla preparazione dei cittadini, che devono sapere come comportarsi in situazioni di pericolo. Ringrazio il sistema di Protezione civile e tutti i soggetti che collaborano a questa iniziativa, che contribuisce a rendere i territori più preparati e le comunità più consapevoli”.

Diga di Malga Bissina (TN) – Il primo test, previsto per martedì 13 ottobre, alle ore 11, interessa 27 comuni fra le province di Brescia, Cremona e Mantova per la simulazione del collasso e un’eventuale onda di piena della diga di Malga Bissina (Trento). Questo l’elenco dei comuni coinvolti, divisi per province:

Brescia (22 comuni): Acquafredda, Anfo, Bagolino, Barghe, Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Carpenedolo, Gavardo, Idro, Lavenone, Montichiari, Muscoline, Prevalle, Remedello, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vestone, Villanuova sul Clisi, Visano, Vobarno.

Cremona (1): Calvatone.

Mantova (4): Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro.

Diga di Valnegra (BG) – La seconda simulazione, in programma mercoledì 14 ottobre, alle ore 11:30, si concentrerà sulla diga di Valnegra e interessa 8 comuni della provincia di Bergamo: Mojo de’ Calvi, Valnegra, Lenna, Piazza Brembana, Camerata Cornello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Zogno. (LNotizie)

sib