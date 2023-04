Treni storici, la ‘prima’ del Sebino Express da Milano a Paratico-Sarnico

La partenza da Milano Centrale alle ore 8.20. Il treno ha viaggiato nel Parco regionale del fiume Oglio , ai piedi della Valle Camonica. Il convoglio ha poi raggiunto Palazzolo sull’Oglio e successivamente, in circa 10 km, è arrivato aalle ore 11.50. Qui un tempo si svolgeva, sull’imbarcadero ancora esistente, il trasbordo dei carri ferroviari su chiatte a motore. Navigando per due ore, raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di Lovere

“Un vero e proprio tuffo nel passato – ha aggiunto Lucente – che permette di apprezzare il viaggio in tutte le sue peculiarità: in carrozza si ammirano le dolci colline della bergamasca sino ai paesaggi armonici del Bresciano per poi approdare al. Un’esperienza che consiglio vivamente a tutti: grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia Fondazione FS , è possibile apprezzare percorsi e progetti legati alla mobilità sostenibile. Evidente l’impatto sul settore turistico, come dimostrato dal successo degli anni scorsi. I treni storici sono una risorsa da valorizzare ulteriormente, un investimento sulla bellezza della nostra Lombardia”.