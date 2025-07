Treviglio/BG, da Regione risorse per riqualificare 66 alloggi Aler

“L’impegno concreto di Regione Lombardia consentirà di riqualificare 66 alloggi Aler a Treviglio attraverso uno stanziamento di mezzo milione di euro, determinando un miglioramento significativo per la qualità della vita dei residenti. Andiamo avanti con pragmatismo per realizzare la ‘Missione Lombardia’, il piano di rilancio delle politiche abitative regionali”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, partecipando alla conferenza stampa svoltasi oggi in via Fattori a Treviglio (BG) relativa al finanziamento deliberato da Regione nell’ambito del bando destinato alle aree ad alta tensione abitativa (Ata), ovvero quelle dove è maggiore la difficoltà ad accedere al mercato privato degli affitti, con popolazione fino a 50.000 abitanti.

Risorse importanti per riqualificare gli alloggi Aler di Treviglio

A Treviglio saranno riqualificati gli appartamenti Aler situati in 4 vie (via Dei Mulini 14 – 16 – 20 – via Jenner 11/B – via Fattori 5 – 7 – via Del Bosco 27/C) intervenendo in particolare con opere di riattazione interna, abbattimento delle barriere architettoniche e installazione di 7 nuovi ascensori da inserire nei vani scala preesistenti.

Franco: cambio di passo nella gestione del patrimonio abitativo pubblico

“Regione c’è – ha proseguito l’assessore Franco – e agisce per assicurare un cambio di passo tangibile nella gestione del patrimonio abitativo pubblico, mobilitando risorse importanti e prestando la massima attenzione a tutte le fasi di intervento. Per Treviglio si tratta di fondi rilevanti che consentiranno ad Aler di realizzare diverse opere e riqualificare 66 alloggi. Ne beneficerà il territorio e la comunità cittadina nel suo complesso”.

Aler Bergamo – Lecco – Sondrio, ente beneficiario che ha partecipato alla manifestazione di interesse, riceverà i finanziamenti a partire dal prossimo anno secondo la tempistica indicata dai fondi ministeriali.

Un investimento edilizio e sociale

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il presidente dell’Aler locale, Corrado Zambelli: “L’intervento previsto su Treviglio rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno quotidiano per garantire il diritto all’abitare in condizioni dignitose e sicure. Grazie al sostegno di Regione Lombardia, potremo intervenire su 66 alloggi con opere di manutenzione straordinaria, recupero degli sfitti e miglioramento dell’efficienza energetica. Un investimento che non è solo edilizio, ma sociale, perché restituisce valore ai quartieri e risposte concrete alle esigenze delle famiglie in difficoltà”.