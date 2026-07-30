LNotizie- Val Brembana, Comazzi : 5 milioni di euro per la sicurezza dei territori

Sopralluoghi a San Pellegrino Terme, Sedrina, Val Brembilla e Zogno

(LNotizie – Bergamo, 30 lug) Una giornata di sopralluoghi in Val Brembana, nei Comuni di San Pellegrino Terme, Sedrina, Ubiale e Clanezzo, Val Brembilla e Zogno, per verificare lo stato di avanzamento delle opere finanziate da Regione Lombardia a tutela del territorio e della sicurezza delle comunità locali.

L’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, ha visitato oggi i cantieri, incontrando amministratori e tecnici.

Dal 2020 sono stati destinati complessivamente 4.994.500 euro alle cinque località, per un totale di otto interventi.

– A San Pellegrino Terme sono stati stanziati 1.039.500 euro per la sistemazione delle sponde e il ripristino del versante in frana nella Valle dei Molini.

– A Sedrina, un contributo di 1.380.000 euro è rivolto alla messa in sicurezza della frana di via Campagnola.

– A Ubiale Clanezzo, dove grazie a un finanziamento di 180.000 euro da parte di Regione Lombardia, a inizio anno è stata riaperta la strada che collega Ubiale a Clanezzo, chiusa da novembre 2025 a seguito di una frana.

– A Val Brembilla sono previste due opere: 800.000 euro per mettere in sicurezza la strada di collegamento al Santuario della Madonna della Foppa e le sponde della valletta Alegia, a monte del centro abitato di Gerosa, e 405.000 euro per la sistemazione del versante nella Valle del Molino, in località Caramondi.

– Tre, invece, gli interventi a Zogno: 105.000 euro per il ripristino urgente della sponda destra del fiume Brembo, 285.000 euro per consolidare il versante interessato dalla caduta di massi sulla pista ciclopedonale della Valle Brembana, in località Al Derò, e 800.000 euro per il ripristino della difesa della sponda destra del Brembo.

“Con circa 5 milioni di euro – ha commentato Comazzi – abbiamo sostenuto opere concrete per proteggere abitazioni, strade, versanti e corsi d’acqua . Essere presenti nei cantieri è fondamentale per verificare direttamente l’avanzamento dei lavori e mantenere un confronto costante con i Comuni. La Val Brembana presenta caratteristiche complesse e richiede un’attenzione continua da parte delle istituzioni”.

Continueremo a essere al fianco degli enti locali, mettendo a disposizione risorse e competenze per prevenire i rischi e garantire maggiore sicurezza alle comunità. Prendersi cura del territorio significa difendere le persone e sostenere concretamente la montagna lombarda”, conclude l’assessore.

“Sono molto contento – ha aggiunto il consigliere regionale Jonathan Lobati presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti – e ringrazio della visita l’assessore Comazzi, che ha potuto vedere come le risorse regionali vengono investite nel miglior modo possibile in Val Brembana per la messa in sicurezza del territorio-. Questo è il risultato dell’ascolto delle esigenze e delle istanze dei nostri amministratori locali per cui ci adoperiamo quotidianamente”. (LNotizie)

red