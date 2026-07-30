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LNotizie-Terrorismo. Presidente Fontana: piena solidarietà al ministro Nordio per le minacce ricevute

(LNotizie – Milano, 30 lug) “Esprimo la mia piena solidarietà al ministro Carlo Nordio per le gravi minacce ricevute, accompagnate da simboli e richiami alle Brigate Rosse che evocano una delle pagine più drammatiche del terrorismo della nostra storia”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sui suoi profili social.

“La violenza e l’odio – prosegue – non possono trovare spazio nel confronto democratico”.

“Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine – conclude il governatore della Lombardia – affinché vengano individuati al più presto i responsabili e ribadisco la necessità di mantenere toni responsabili, respingendo ogni forma di estremismo e tensione”. (LNotizie)

red

 

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