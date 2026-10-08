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Oltre 200 giovani pazienti oncologici in campo per Winners Cup 2026

Picchi: nessuno deve sentirsi solo nella propria battaglia

Oltre 200 ragazzi pronti a scendere in campo per dimostrare come lo sport possa trasmettere speranza anche nei momenti più difficili. È stata presentata a Palazzo Lombardia la settima edizione della ‘Winners Cup’, il torneo di calcio dedicato ai giovani che stanno affrontando una malattia oncologica in programma venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026 al centro sportivo ‘Sandro Pertini’ di Cornaredo (Milano). Alla conferenza stampa ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

La manifestazione è organizzata da Fc Internazionale Milano insieme a Csi Milano, Fiagop, Aieop e Networks of expertise on cancer, con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Bianca Garavaglia.

Picchi: lo sport unisce e sostiene i giovani nelle sfide più difficili

Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, interviene a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del torneo calcistico Winners Cup“La Winners Cup è molto più di un torneo – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – offre sostegno, visibilità e speranza a oltre 200 giovani pazienti oncologici provenienti da tutta Europa, trasformando il calcio in un potente strumento di inclusione, cura e condivisione. Si tratta di un unicum internazionale che unisce sport di base, grande calcio professionistico ed eccellenza clinica, con un messaggio chiaro: nessun giovane deve sentirsi solo nella sua battaglia”.

Il sottosegretario Picchi ha anche rivolto un ringraziamento al Csi “che da 82 anni promuove lo sport come leva educativa e sociale e che, insieme a Regione Lombardia, sostiene le nuove generazioni attraverso il progetto ‘Csi per i giovani 2026-2027’ per valorizzarne il protagonismo, crescita personale e l’impegno sociale, contrastando al contempo le marginalità”.

Il calcio al servizio dei giovani pazienti della Winners Cup 2026

In foto il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, insieme agli organizzatori dell’edizione 2026 del torneo calcistico Winners CupL’obiettivo della Winners Cup è richiamare l’attenzione sulle necessità degli adolescenti e dei giovani adulti che affrontano una diagnosi oncologica, valorizzando al tempo stesso la dimensione psicologica, relazionale e sociale del percorso terapeutico.

Il torneo, alla cui organizzazione ha collaborato un comitato composto da ex partecipanti, vedrà sfidarsi 16 formazioni di calcio a 7 composte da ragazzi tra i 15 e i 21 anni, provenienti dai principali centri oncologici italiani ed europei. I partecipanti sono giovani attualmente in cura o impegnati nei controlli successivi alle terapie.

Il coinvolgimento delle società sportive del territorio

L’edizione 2026 della Winners Cup rafforza inoltre il legame con il territorio lombardo. Ogni squadra partecipante sarà gemellata con una società sportiva del Csi Milano, che si occuperà dell’accoglienza e del sostegno dagli spalti.
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