LNews-Video. SPORT, TORNA WINNERS CUP, TORNEO DI CALCIO TRA SOLIDARIETÀ E SPERANZA

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO+++

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: UNA DELLE MANIFESTAZIONI DOVE IL CORAGGIO VALE PIÙ DEI TROFEI. AL VIA IL 27 SETTEMBRE

(LNews – Milano, 24 set) La sesta edizione di Winners Cup, l’unico torneo di calcio al mondo dedicato esclusivamente a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai reparti di oncologia pediatrica, è stata presentata a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. La manifestazione organizzata dal Csi (Centro sportivo italiano) in collaborazione, tra gli altri, con FC Internazionale Milano, Istituto nazionale dei Tumori, Bper (Banca popolare Emilia-Romagna), Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica) vede, quest’anno, la partecipazione di 16 squadre di calcio provenienti dai reparti di tutta Italia e da ospedali di diverse città europee, tra cui Spagna, Olanda, Germania e Grecia.

“La Winners Cup – ha commentato Federica Picchi – è una delle manifestazioni che meglio esprime il vero senso dello sport. Vedere ragazzi e ragazze provenienti da reparti oncologici italiani ed europei tornare in campo significa trasformare il gioco in un inno alla vita. Regione Lombardia sostiene con convinzione questo torneo, perché dimostra che lo sport non è solo competizione, ma un potente strumento di rinascita, di socialità e di crescita personale e collettiva. Ogni passaggio e ogni gol raccontano una storia di coraggio e sono un messaggio rivolto a tutti noi: lo sport può abbattere ogni barriera e restituire energia al presente e al futuro”..

Il torneo avrà luogo il 27 settembre al Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo (Milano).

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO GRATUITO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE A QUESTO LINK.

CONTIENE IMMAGINI E INTERVISTE A:

-FEDERICA PICCHI, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

(LNews)

ram