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LNotizie-Zone umide 64.000 euro a enti gestori per monitoraggio biennale acque

Comazzi: Tuteliamo ecosistemi  e conserviamo gli habitat straordinari della Lombardia

Sertori: supportiamo e rafforziamo le azioni di tutela integrata di acque e biodiversità

 

(LNotizie – Milano, 30 lug) Regione Lombardia avvia un programma di monitoraggio biennale della qualità delle acque nelle principali zone umide lombarde riconosciute di importanza internazionale dalla ‘Convenzione di Ramsar’ e inserite nella Rete Natura 2000, nonché Riserve naturali regionali.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale  presentato dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi in collaborazione con quello agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori  interesserà le Torbiere del Sebino, le Valli del Mincio e le Paludi di Ostiglia e il Pian di Spagna-Lago di Mezzola. Per il biennio 2026-2027 sono stati stanziati complessivamente 64.000 euro, destinati agli enti gestori dei siti per lo svolgimento di analisi chimico-fisiche e biologiche delle acque, con il supporto tecnico di Arpa Lombardia.

“Proteggere le nostre zone umide – ha spiegato l’assessore  Comazzi– significa tutelare ecosistemi straordinari, fondamentali per la biodiversità e per l’equilibrio del territorio . Con questo programma vogliamo raccogliere dati puntuali e aggiornati, così da comprendere meglio il rapporto tra la qualità delle acque e lo stato di conservazione degli habitat. La buona politica ambientale non può basarsi su interventi estemporanei: servono conoscenza, programmazione e collaborazione con chi ogni giorno gestisce e presidia queste aree”.

“Questi studi –  ha commentato l’assessore   Sertori – consentono di attuare una delle diverse misure previste nel programma di tutela e uso delle acque, approvato lo scorso 8 giugno, finalizzate al costante aumento delle conoscenze sulle risorse idriche regionali e sulle aree del nostro territorio particolarmente pregiate e strettamente dipendenti dalle acque. Si tratta di conoscenze fondamentali per supportare e rafforzare le politiche regionali di tutela integrata delle acque e della biodiversità”.  (LNews)

red

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