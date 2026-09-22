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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Più controlli alle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato l’accordo

L'area esterna della Stazione di Bergamo, immagine utilizzata per comunicato stampa per firma accordo stazioni sicure Bergamo e Seriate

La Russa: grande attenzione ai fenomeni di degrado, vandalismo e illegalità. Franco: un’azione coordinata e concreta delle istituzioni per la sicurezza

È stato sottoscritto dall’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa, l’accordo di collaborazione per rafforzare la sicurezza urbana nelle aree esterne stazioni di Bergamo e Seriate. Alla firma del documento, era presente anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Più controlli al di fuori delle stazioni di Bergamo e Seriate

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa in occasione della firma dell'accordo di Stazioni Sicure a Bergamo e Seriate

In Prefettura a Bergamo sottoscritto l’accordo  tra Regione Lombardia, Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Trenord e i Comuni di Bergamo (in qualità di capofila) e Seriate e il prefetto di Bergamo Luca Rotondi. Il documento si inserisce nell’ambito del progetto ‘Stazioni sicure’, un modello di sicurezza integrata che punta a prevenire i fenomeni di illegalità e tutelare concretamente cittadini, pendolari e lavoratori nelle aree limitrofe alle stazioni.

Attenzione al contrasto dei fenomeni di degrado, vandalismo e illegalità

In foto gli assessori regionali Romano La Russa e Paolo Franco in occasione della firma accordo di Stazioni Sicure a Bergamo e Seriate

“Con questo accordo – ha affermato l’assessore – Regione Lombardia rafforza il suo impegno a tutela di coloro che frequentano le zone intorno alle stazioni di Bergamo e Seriate. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e una presenza sempre più efficace anche negli spazi esterni agli scali ferroviari, luoghi caratterizzati da importanti flussi di mobilità e troppo spesso teatro di episodi di vandalismo, microcriminalità e degrado urbano”. “Un ringraziamento particolare – ha concluso La Russa – al prefetto Luca Rotondi per la preziosa collaborazione e per il costante lavoro di coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte”.

Un’azione coordinata e concreta

“Voglio ringraziare l’assessore Romano La Russa – ha sottolineato l’assessore Paolo Franco – per il lavoro portato avanti su questo importante tema e il Prefetto di Bergamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel costruire un percorso condiviso tra le istituzioni. La sicurezza dei cittadini infatti passa anche dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme, con un’azione coordinata e concreta”.

Attività di presidio e controllo fino a fine anno

L’accordo rientra nella delibera regionale dello scorso 14 settembre approvata su proposta dell’assessore La Russa (di concerto con gli assessori Franco Lucente e Claudia Terzi), che destina 40.000 euro ad attività straordinarie degli agenti di Polizia locale impegnati nei servizi di controllo e presidio delle aree esterne alle stazioni ferroviarie fino al 31 dicembre 2026.

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