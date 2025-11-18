LNews-AGRITURISMO. ASSESSORE BEDUSCHI: 10 MILIONI PER 75 PROGETTI IN LOMBARDIA

PREMIATI INVESTIMENTI PER AZIENDE SEMPRE PIÙ MULTIFUNZIONALI

(LNews – Milano, 18 nov) Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro a sostegno di 75 agriturismi, con risorse rese disponibili attraverso l’intervento SRD03 del Piano Strategico della PAC.

“Questi fondi – commenta l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – consentiranno alle imprese agricole di ristrutturare fabbricati da destinare ad attività agrituristica, avviare nuove aperture o ampliare quelle esistenti, migliorando l’offerta ricettiva e i servizi ai visitatori”.

Il bando finanzierà, in modo particolare, investimenti per la ristrutturazione di edifici rurali, l’ampliamento di servizi igienici e impianti tecnologici, la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e aree attrezzate per agricampeggio, oltre all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica funzionali all’attività. Premiati anche i progetti di sviluppo delle fattorie didattiche, per rafforzare l’offerta educativa delle aziende agricole e il loro ruolo di ponte tra scuola, famiglie e mondo rurale.

In Lombardia sono oggi attivi quasi 1.800 agriturismi (1.769), distribuiti in modo capillare su tutto il territorio regionale: la provincia con il maggior numero è Brescia (375), seguita da Mantova (219), Pavia (212), Bergamo (184), Como (180) e Sondrio (146). Importante anche la presenza in Varese (96) e Cremona (64). Milano e Monza Brianza, pur essendo aree più urbane, contano rispettivamente 167 e 23 strutture, segno dell’interesse crescente verso un’offerta agricola di prossimità.

Alle risorse stanziate in questi giorni, si aggiungerà entro fine anno un ulteriore milione di euro per finanziare, oltre alle 75 già sovvenzionate, le altre 8 aziende valutate positivamente e ammesse a finanziamento con riserva, a seguito della dell’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al bilancio. Questo passaggio consentirà a Regione di poter disporre di ulteriori 2,5 milioni di euro per aprire un nuovo bando nel 2026.

“L’agriturismo – conclude l’assessore Beduschi – è sinonimo di ospitalità, qualità, educazione ambientale, incontro con le famiglie e con le scuole. Investire in questo settore significa rafforzare l’identità dei nostri territori e dare nuove opportunità di reddito alle aziende agricole. Questi investimenti sono quindi un altro passo concreto verso un’agricoltura sempre più multifunzionale, sostenibile, moderna e capace di generare valore per le comunità”.

Di seguito il riparto su base provinciale con indicazione di provincia, numero aziende finanziate e importo assegnato:

– Bergamo – 11 aziende finanziate – 1,5 milioni di euro;

– Brescia – 21 aziende finanziate – 2,8 milioni di euro;

– Como – 9 aziende finanziate – 1,6 milioni di euro

– Cremona – 3 aziende finanziate – 734.000 euro;

– Lodi – 2 aziende finanziate – 133.000 euro;

– Mantova – 6 aziende finanziate – 463.000 euro;

– Milano – 1 azienda finanziata – 270.000 euro;

– Pavia – 10 aziende finanziate – 1,1 milioni di euro;

– Varese – 3 aziende finanziate – 170.000 euro;

– Sondrio – 9 aziende finanziate – 1 milione euro. (LNews)

