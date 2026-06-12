L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente è intervenuto a Iseo (Brescia) alla presentazione di ‘Iseo Express’, il nuovo servizio autobus che collegherà direttamente, e senza necessità di cambi, il basso lago d’Iseo con l’aeroporto internazionale ‘Il Caravaggio’ di Bergamo Orio al Serio. La nuova linea, sviluppata in collaborazione con le agenzie del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo e Brescia, sarà attiva fino al 13 settembre 2026 e collegherà le principali località costiere di Iseo, Clusane, Paratico e Sarnico senza interruzioni sia all’aeroporto sia alla città di Bergamo.

Lucente: iniziativa importante che va incontro a esigenze dei cittadini

“Un’iniziativa importante – ha sottolineato l’assessore regionale Lucente – che risponde in pieno al vero obiettivo del servizio di trasporto pubblico locale connettere ed avvicinare i territori, accogliendo le esigenze dei cittadini di spostarsi con facilità e velocemente. L’Iseo Express permetterà di collegare due provincie e fornirà un servizio fondamentale per i pendolari e per i turisti, con viaggi rapidi verso l’aeroporto di Orio al Serio. È un progetto che va nella direzione tanto auspicata da Regione Lombardia, che porta a un’integrazione tra ferro, gomma e acqua. Il Tpl, dunque, diventa un elemento strategico per la valorizzazione dell’attrattività di luoghi e destinazioni”.

Orari e fermate del nuovo autobus tra basso lago d’Iseo e l’aeroporto Orio al Serio

Il servizio bus, che prevede 13 fermate, opererà 7 giorni su 7 con frequenze calibrate. Nei giorni feriali le corse complessive saranno 14, distribuite nella fascia oraria dalle 4:42 alle 22:56. Nei giorni festivi le corse saranno invece 12 (andata/ritorno), attive dalle 5:03 alle 22:56. Il nuovo collegamento diretto consente di raggiungere Iseo in poco più di un’ora da Bergamo, riducendo in modo significativo i tempi di viaggio rispetto alle soluzioni di trasporto attualmente disponibili.

L’impegno di Regine Lombardia per la mobilità locale

“Un impegno nei confronti della mobilità locale da parte di Regione Lombardia – ha aggiunto Lucente – che ci ha già portato dall’inizio dell’anno ad investire oltre 675 milioni di euro a favore delle agenzie di trasporto pubblico locale per garantire il regolare svolgimento dei servizi previsti.

“Di questi – ha concluso – circa 54 milioni sono destinati all’Agenzia di Bergamo e più di 62 milioni all’Agenzia di Brescia. Inoltre, nell’ambito del ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile’ 2024-2028, abbiamo stanziato 105 milioni di euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i 6 bacini lombardi, per la riduzione delle emissioni inquinanti, il rafforzamento della sicurezza dei mezzi e della tutela degli utenti. Un percorso verso l’efficienza, la sostenibilità e l’ammodernamento della flotta che ci permetterà, entro la fine del 2026, di far circolare in Lombardia ben 1.070 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale”.