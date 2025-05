L’elite della ginnastica artistica italiana sbarca al PalaFacchetti di Treviglio (BG). L’evento è stato presentato a Palazzo Pirelli dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, insieme al consigliere regionale Giovanni Malanchini. In programma dal 6 all’8 giugno la Coppa Campioni 6 e la 2° prova Gold Star 2025, appuntamento fondamentale nel calendario nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) e selezione per i Campionati Italiani Assoluti.

Picchi: nel bando impianti anche attrezzature sportive per la ginnastica artistica

“Un appuntamento importante per i nostri giovani atleti – ha detto Federica Picchi, rivolgendosi agli organizzatori – e al quale è importante dare il giusto rilievo. La ginnastica artistica è uno sport fondamentale per la Lombardia, la regione è al vostro fianco”.

“Abbiamo inserito le attrezzature sportive nel bando impianti – ha concluso il sottosegretario Picchi – anche pensando a voi che operate nel volontariato con passione e entusiasmo. Siamo soddisfatti nel vedere quanto lavoro viene fatto e quanti sono i ragazzi per i quali vi impegnate”.

Treviglio centro della ginnastica artistica italiana

La manifestazione prevede la partecipazione di circa 400 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle competizioni individuali e di specialità. Domenica 8 giugno si svolgerà, inoltre, la 2° prova della Gold Star, competizione in un circuito di tre prove introdotta nel 2025 per valorizzare i talenti emergenti della ginnastica artistica italiana.

La Coppa Campioni ha una lunga tradizione nel panorama ginnico italiano, e rappresenta una vetrina importante per gli atleti in vista dei Campionati Assoluti. Lo staff ufficiale di gara sarà composto da circa 40 giudici nazionali per garantire un elevato standard tecnico all’evento. L’auspicio è che questo evento possa rappresentare il preludio per future competizioni di livello nazionale in Lombardia

In occasione della Coppa Campioni & Gold Star 2025 la Ginnastica Trevicass, società organizzatrice trevigliese, sosterrà l’associazione ‘Sakila per il Nepal’, impegnata in attività di solidarietà e cooperazione internazionale, presente all’evento con uno stand informativo.

L’evento è organizzato sotto il patronato di Regione Lombardia ed è patrocinato dalla Provincia di Bergamo e della città di Treviglio.