Altri 2,5 milioni per Piccoli Comuni energeticamente più efficienti

Altri 2,5 milioni di euro per aumentare la dotazione finanziaria del Bando Illumina della Lombardia che assegna contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica.

È quanto prevede una delibera presentata dall’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, e approvata martedì 28 maggio dalla Giunta.

Lombardia aumenta dotazione finanziaria Bando Illumina

“Si tratta di un’integrazione delle risorse disponibili – spiega l’assessore a Enti locali e Risorse energetiche – per una misura che si rivolge ai Comuni fino a 5.000 abitanti e che, così, potrà finanziare ulteriori 80 progetti presentati, ma non sostenuti con i 41.785.714 euro finora messi in campo da Regione Lombardia“.

Le finalità

Il Bando persegue diverse finalità. Tra cui diffusione di tecnologie per il miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti. Oltre al contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica.

Lombardia, per Bando incremento da 15 a oltre 44 milioni

“Avviato inizialmente – continua l’assessore – con una dotazione di 15 milioni nel 2021, ha avuto un incremento di 12,5 milioni nel 2022. Quindi un nuovo aumento nel 2023 di 14.285.714. Cui si aggiungono ora risorse pari a 2,5 milioni arrivando così a 44.298.859 di euro complessivi. Pienamente in linea con il nostro Prss, ovvero il Programma regionale di sviluppo sostenibile, e consentendo ai nostri Piccoli Comuni un importante risparmio sul fronte energetico che si traduce in una minor pressione sui bilanci delle amministrazioni comunali”.

Lurano completa il suo finanziamento

I nuovi fondi (255.050 euro, che si aggiungono ai 240.116 già stanziati) permetteranno di finanziamento al 100% il progetto del Comune di Lurano (Bergamo).

Fondi a Canonica d’Adda, Canneto sull’Oglio e San Giovanni in croce

Nuove risorse, invece, vanno a Canonica d’Adda (Bergamo) per un totale di 760.057 euro (78° in graduatoria). Ulteriori 837.096 euro per Canneto sull’Oglio in provincia di Mantova (79°). San Giovanni in croce (Cremona), infine, ottiene 660.940 euro per il progetto classificato all’80° posto regionale.