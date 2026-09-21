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Lombardia protagonista della nuova stagione di Lega Basket Serie A

Presentata a Milano la nuova stagione della Lega Basket Serie A 2026-2027 che vedrà impegnate 3 squadre Lombarde

Picchi: siamo la regione con il più alto numero di tesserati Fip

Presentata a Milano la nuova stagione della Lega Basket Serie A, il massimo campionato italiano di pallacanestro maschile che vedrà impegnate 3 squadre Lombarde. La stagione inizierà nel fine settimana del 26 e 27 settembre 2026 e vedrà la partecipazione di 16 squadre. “Presentare a Milano, in Lombardia, la nuova stagione della Lega Basket Serie A ha un valore particolare. Siamo la regione con il più alto numero di tesserati della Federazione italiana pallacanestro e di società affiliate, un dato che testimonia quanto questo sport sia diffuso e radicato nei nostri territori”. Così il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi intervenuta alla conferenza stampa di presentazione.

L’Olimpia campione in carica e il ritorno dello storico derby tra Cantù e Varese

Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica picchi, interviene a Milano alla presentazione della nuova stagione della Lega Basket Serie A 2026-2027 che vedrà impegnate 3 squadre Lombarde“Milano – ha proseguito Picchi – è la casa dell’Olimpia, che nella scorsa stagione ha saputo vincere tutto, conquistando Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa e confermando ancora una volta qualità e ambizione”.

Tra gli elementi più attesi della nuova stagione c’è anche il ritorno in Serie A dello storico derby tra Cantù e Varese. “Non è soltanto una bella notizia per la Lombardia – ha concluso Picchi – ma per tutto il mondo della pallacanestro. Significa riportare nel massimo campionato una delle rivalità che hanno contribuito a scrivere la storia del basket italiano, un confronto che porta con sé tradizione, passione e un patrimonio sportivo conosciuto ben oltre i confini regionali”.

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