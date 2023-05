Caro-affitti, Mazzali: anche turismo ha responsabilità su danni a studenti

Caro affitti: anche il turismo ha la sua parte di responsabilità nella folle corsa al rialzo dei prezzi.

“Nell’emergenza caro-affitti, per la quale sono mobilitati migliaia di studenti in tutta Italia, una parte del mondo turistico ha responsabilità”. Lo ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia.

“Parlo – ha proseguito – della commercializzazione delle case secondo la modalità dei cosiddetti ‘affitti brevi’. Questa è tra le cause della corsa dei prezzi nelle grandi città”.

Caro affitti

“È evidente – ha continuato – che nei centri storici, in particolare, conviene di più affittare ai turisti per soggiorni-lampo. Un fenomeno, questo, che va a danno anche degli studenti delle Università. L’utilizzo della commercializzazione degli appartamenti per soggiorni-lampo, produce di conseguenza un altro effetto: lo spopolamento dei centri storici”.

Nuovi regolamenti

Mazzali ha inoltre osservato che “la tipologia di turismo degli affitti brevi è uno strumento che va bene. Deve essere però contestualizzato in realtà specifiche, come i piccoli borghi, ad esempio, dove il costo degli alberghi non è sostenibile”.

“Nessuno – ha sottolineato – criminalizza alcuna attività. Con il Governo stiamo studiando un testo unico per regolamentare il turistico degli ‘affitti brevi’. Il visitatore deve poter scegliere, ma necessita di regole”.