Regione Lombardia prosegue il proprio impegno per lo sviluppo della mobilità sostenibile con nuove risorse destinate alle ciclovie della EuroVelo 5 (Como) e alla manutenzione delle piste della provincia di Varese. I due provvedimenti, per un valore complessivo di 505.000 euro, sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Fondi per le ciclovie della provincia di Como e Varese

Regione Lombardia stanzia ulteriori 440.000 euro per consentire il completamento del progetto realizzato dal Consorzio Parco del Lura lungo la direttrice della EuroVelo 5. Con questa integrazione, il finanziamento regionale complessivo sale da 2.800.000 a 3.240.000 euro.

L’opera prevede la realizzazione di nuovi tratti ciclopedonali nell’area compresa tra Grandate, Rovello Porro e Misinto (località Cascina Nuova/Bosco S. Andrea), di opere di attraversamento del fiume Lura e interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture esistenti. Il completamento dei lavori è previsto entro il 2027.

Manutenzione ordinaria alla ciclopedonale varesina

Via libera anche all’accordo tra Regione Lombardia e la provincia di Varese per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria delle piste ciclopedonali provinciali. In particolare, è prevista la riqualificazione della pavimentazione esistente con il contestuale rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il contributo regionale ammonta a 65.000 euro e sarà destinato in particolare alla dorsale ciclopedonale della Valle Olona.

Maggiore sicurezza e collegamenti sempre più efficienti

“Regione Lombardia continua ad investire nella mobilità dolce, una componente sempre più importante della programmazione infrastrutturale e ambientale dei nostri territori. I due provvedimenti – ha affermato l’assessore Lucente – condividono obiettivi per noi strategici: aumentare la sicurezza dei percorsi e renderli sempre più connessi al resto della rete della mobilità sostenibile”. “Gli interventi approvati – ha aggiunto – contribuiranno a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture ciclabili. Particolarmente significativo è il completamento del collegamento tra la rete del Parco del Lura e quelle del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, oltre al rafforzamento delle connessioni con i principali nodi del trasporto pubblico”.