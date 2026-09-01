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La Lombardia investe150.000 euro per l’educazione alla sostenibilità

Il bando di Regione Lombardia per promuovere l'Educazione alla sostenibilità. La foto mostra tre bambini con le mani unite che stringono una manciata di terra con un germoglio _Shutterstock 01092026

Maione: diffondere consapevolezza sulle grandi sfide che abbiamo di fronte

Regione Lombardia investe 150.000 euro sull’educazione ambientale e alla sostenibilità e rinnova, per la sesta edizione, il bando dedicato ai progetti realizzati sul territorio regionale. Sono previsti contributi fino a 8.000 euro per ciascun progetto ammesso. Le candidature potranno essere presentate dal 1 settembre fino al 22 ottobre 2026, per iniziative da realizzare tra settembre 2026 e il 31 dicembre 2027.

Il bando per promuovere l’educazione alla sostenibilità in Lombardia

L’iniziativa è promossa dalla Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Fla).

Possono presentare progetti gli istituti scolastici statali, paritari e privati di ogni ordine e grado, gli enti del Terzo settore, le associazioni, fondazioni e organizzazioni, gli enti di ricerca che non svolgono attività economica con finalità di lucro e gli enti della pubblica amministrazione non economici, purché abbiano almeno una sede operativa in Lombardia.

I destinatari e le tematiche

Il bando sostiene progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità capaci di promuovere consapevolezza, cultura ecologica e partecipazione, coinvolgendo scuole, giovani, comunità e persone in condizioni di fragilità.

Le attività possono essere rivolte agli studenti delle scuole, ai giovani fino a 35 anni inseriti in contesti educativi non formali, agli anziani residenti in strutture assistenziali e a persone con fragilità sociali, disabilità o che vivono situazioni di esclusione o emarginazione.

I progetti dovranno affrontare una o più tematiche legate alla sostenibilità:

  • promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili
  • sviluppo dell’economia circolare
  • adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici
  • tutela e disinquinamento di acqua, aria e suolo
  • uso responsabile delle risorse e consapevolezza della loro limitatezza.

Qualità e innovazione dei progetti

Tra i criteri di valutazione rientrano la presenza di attività di educazione all’aperto e visite sul territorio, il coinvolgimento della comunità locale, lo sviluppo di competenze sulla sostenibilità secondo il quadro europeo GreenComp, l’utilizzo di metodologie didattiche attive e la formazione di educatori, insegnanti e personale.

Saranno inoltre valutati la capacità di creare sinergie tra i diversi destinatari, la qualità della comunicazione e il livello di accessibilità delle attività proposte.

I proponenti possono richiedere un contributo fino al 100% del costo complessivo del progetto, nel rispetto delle spese ammissibili, con un limite massimo di 8.000 euro per ciascuna iniziativa.

Il bando prevede anche benefici aggiuntivi e forme di riconoscimento oltre al contributo economico, con l’obiettivo di valorizzare le proposte più meritevoli, favorire la collaborazione tra i soggetti attraverso una rete cooperante e promuovere momenti di confronto e progettazione partecipata. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una visione strategica condivisa sull’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia.

Maione: investiamo nel futuro della Lombardia

Giorgio Maione, assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia durante un suo intervento sul bando educazione e sostenibilità ambientale.

“Investire nell’educazione ambientale, come abbiamo fatto in questi anni – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – significa investire nel futuro della Lombardia. La sostenibilità è un valore che deve tradursi in comportamenti concreti e quotidiani. Con questo bando vogliamo sostenere progetti capaci di coinvolgere scuole, giovani, comunità e persone di tutte le età e diffondere una maggiore consapevolezza sulle grandi sfide ambientali che abbiamo di fronte. Abbiamo incrementato le risorse a disposizione proprio perché crediamo nel valore di percorsi educativi di qualità, capaci di trasformare la conoscenza in partecipazione e responsabilità”.

Fla: educare significa costruire cittadini consapevoli

“L’educazione ambientale – continua Stefano Clerici, direttore generale di Fla – significa anzitutto formare cittadini più consapevoli, capaci di comprendere la complessità delle sfide che abbiamo di fronte e di affrontarle con spirito critico e conoscenze solide. Con questa nuova edizione del bando vogliamo sostenere progetti di qualità, che sappiano coinvolgere scuole, giovani e comunità in percorsi concreti di conoscenza e partecipazione. Investire nell’educazione significa costruire una cultura ambientale più matura, fondata sulla scienza, sulla responsabilità e sulla capacità di trasformare la conoscenza in azione”.

Tutti i dettagli

Per consultare tutti i dettagli, i requisiti e presentare la domanda è disponibile il bando sul portale ‘Bandi e Servizi‘ di Regione Lombardia.

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