Regione Lombardia investe 150.000 euro sull’educazione ambientale e alla sostenibilità e rinnova, per la sesta edizione, il bando dedicato ai progetti realizzati sul territorio regionale. Sono previsti contributi fino a 8.000 euro per ciascun progetto ammesso. Le candidature potranno essere presentate dal 1 settembre fino al 22 ottobre 2026, per iniziative da realizzare tra settembre 2026 e il 31 dicembre 2027.

Il bando per promuovere l’educazione alla sostenibilità in Lombardia

L’iniziativa è promossa dalla Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Fla).

Possono presentare progetti gli istituti scolastici statali, paritari e privati di ogni ordine e grado, gli enti del Terzo settore, le associazioni, fondazioni e organizzazioni, gli enti di ricerca che non svolgono attività economica con finalità di lucro e gli enti della pubblica amministrazione non economici, purché abbiano almeno una sede operativa in Lombardia.

I destinatari e le tematiche

Il bando sostiene progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità capaci di promuovere consapevolezza, cultura ecologica e partecipazione, coinvolgendo scuole, giovani, comunità e persone in condizioni di fragilità.

Le attività possono essere rivolte agli studenti delle scuole, ai giovani fino a 35 anni inseriti in contesti educativi non formali, agli anziani residenti in strutture assistenziali e a persone con fragilità sociali, disabilità o che vivono situazioni di esclusione o emarginazione.

I progetti dovranno affrontare una o più tematiche legate alla sostenibilità:

promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

sviluppo dell’economia circolare

adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici

tutela e disinquinamento di acqua, aria e suolo

uso responsabile delle risorse e consapevolezza della loro limitatezza.

Qualità e innovazione dei progetti

Tra i criteri di valutazione rientrano la presenza di attività di educazione all’aperto e visite sul territorio, il coinvolgimento della comunità locale, lo sviluppo di competenze sulla sostenibilità secondo il quadro europeo GreenComp, l’utilizzo di metodologie didattiche attive e la formazione di educatori, insegnanti e personale.

Saranno inoltre valutati la capacità di creare sinergie tra i diversi destinatari, la qualità della comunicazione e il livello di accessibilità delle attività proposte.

I proponenti possono richiedere un contributo fino al 100% del costo complessivo del progetto, nel rispetto delle spese ammissibili, con un limite massimo di 8.000 euro per ciascuna iniziativa.

Il bando prevede anche benefici aggiuntivi e forme di riconoscimento oltre al contributo economico, con l’obiettivo di valorizzare le proposte più meritevoli, favorire la collaborazione tra i soggetti attraverso una rete cooperante e promuovere momenti di confronto e progettazione partecipata. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una visione strategica condivisa sull’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia.

Maione: investiamo nel futuro della Lombardia

“Investire nell’educazione ambientale, come abbiamo fatto in questi anni – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – significa investire nel futuro della Lombardia. La sostenibilità è un valore che deve tradursi in comportamenti concreti e quotidiani. Con questo bando vogliamo sostenere progetti capaci di coinvolgere scuole, giovani, comunità e persone di tutte le età e diffondere una maggiore consapevolezza sulle grandi sfide ambientali che abbiamo di fronte. Abbiamo incrementato le risorse a disposizione proprio perché crediamo nel valore di percorsi educativi di qualità, capaci di trasformare la conoscenza in partecipazione e responsabilità”.

Fla: educare significa costruire cittadini consapevoli

“L’educazione ambientale – continua Stefano Clerici, direttore generale di Fla – significa anzitutto formare cittadini più consapevoli, capaci di comprendere la complessità delle sfide che abbiamo di fronte e di affrontarle con spirito critico e conoscenze solide. Con questa nuova edizione del bando vogliamo sostenere progetti di qualità, che sappiano coinvolgere scuole, giovani e comunità in percorsi concreti di conoscenza e partecipazione. Investire nell’educazione significa costruire una cultura ambientale più matura, fondata sulla scienza, sulla responsabilità e sulla capacità di trasformare la conoscenza in azione”.

Tutti i dettagli

Per consultare tutti i dettagli, i requisiti e presentare la domanda è disponibile il bando sul portale ‘Bandi e Servizi‘ di Regione Lombardia.