Al via la Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale 2026

Promuovere l’educazione alla sostenibilità e rafforzare le reti territoriali che lavorano quotidianamente su questi temi, mettendo a disposizione di scuole e cittadini un importante patrimonio di competenze scientifiche e formative: sono questi gli obiettivi principali della sesta edizione della Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale, in programma a Palazzo Lombardia fino a giovedì 24 settembre 2026. L’evento è promosso da Regione Lombardia (direzione generale Ambiente e Clima), in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Arpa Lombardia.

Maione: Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale 2026 mette al centro i giovani

“La sostenibilità ambientale – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia Giorgio Maione, intervenuto con un videomessaggio all’evento inaugurale – è un percorso culturale che deve coinvolgere l’intera società, a partire dalle nuove generazioni. Per questo l’educazione ambientale rappresenta uno strumento fondamentale per fornire ai ragazzi conoscenze, consapevolezza e strumenti concreti utili a comprendere le trasformazioni in corso e ad affrontarle con responsabilità. In questo senso, la Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale rappresenta un appuntamento importante perché valorizza il protagonismo delle scuole, degli studenti e di tutte le realtà che ogni giorno lavorano sui territori. Tre giornate di laboratori, incontri e confronto che permettono di avvicinare i giovani ai temi dell’ambiente attraverso la scienza, l’esperienza e la partecipazione”.

Laboratori, incontri e mostre

L’iniziativa, nell’ambito della quale vengono allestiti numerosi stand in piazza Città di Lombardia, coinvolge scuole di ogni ordine e grado, istituzioni, associazioni, enti del territorio e cittadini. Ricco il programma degli eventi, tutti completamente gratuiti: oltre 90 turni di laboratori con diverse scelte tematiche, incontri, una mostra ed esperienze educative di qualità, grazie anche al contributo di numerose realtà attive sul territorio lombardo. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell‘Onu.

Rendere cittadini consapevoli

“L’educazione ambientale è la forma più concreta di prevenzione che una società possa mettere in campo – ha sottolineato Stefano Clerici, direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente – solo cittadini consapevoli possono compiere scelte responsabili e contribuire ad affrontare le grandi trasformazioni ambientali del nostro tempo. La Fiera rappresenta l’espressione più evidente di questa missione: un luogo in cui ricerca, istituzioni, educatori e giovani si incontrano per trasformare il sapere in partecipazione e la consapevolezza in azione”.

Avvicinare gli studenti alla scienza e all’ambiente

“Iniziative come questa – ha dichiarato la presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo – consentono alle nuove generazioni di approfondire il tema della sostenibilità ambientale in modo semplice e coinvolgente, attraverso attività e incontri con i nostri esperti. Momenti che rivestono un’importanza fondamentale per avvicinare i giovani alla scienza”.

Sensibilizzare giovani generazioni

“L’agenzia – ha ricordato il direttore generale di Arpa Lombardia Fabio Cambielli – è protagonista di questo evento con una serie di iniziative realizzate ad hoc per i più piccoli: dal laboratorio dedicato ai campi elettromagnetici e al rumore fino ai temi di stretta attualità: acqua, radioattività e aria”.

Alla Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale una mostra sull’incidente di Seveso

Tra gli appuntamenti di rilievo dell’edizione 2026 c’è la mostra ‘Seveso 2076: Come un’emergenza ambientale diventa laboratorio di futuro’, realizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in occasione del cinquantesimo anniversario dell’incidente dell’Icmesa. Attraverso contenuti multimediali e testimonianze, il percorso espositivo racconta come una delle più importanti emergenze ambientali europee abbia contribuito a trasformare il rapporto tra società, ambiente e sostenibilità, offrendo ai visitatori uno sguardo sul futuro a partire dall’eredità di Seveso.

In occasione della fiera, la mostra è arricchita dall’esposizione di opere di giovani studenti del corso di illustrazione scientifica dell’Accademia di Belle Arti di Brera, elaborate nell’ambito di un progetto che l’istituto ha realizzato per l’anniversario dell’incidente.

Gli eventi dell’edizione 2026 della Fiera sull’educazione alla sostenibilità ambientale

Ad aprire la manifestazione, l’incontro, dedicato alle scuole secondarie di secondo grado ‘Volevi solo soldi – Il ruolo della finanza tra economia e ambiente’, che si è svolto all’Auditorium Testori. Realizzato con il contributo di Fondazione Finanza Etica. L’appuntamento offre agli studenti l’opportunità di approfondire il ruolo della finanza nelle trasformazioni economiche e sociali contemporanee, riflettendo sugli impatti che le scelte finanziarie possono generare sull’ambiente e sulle comunità.

Tra gli appuntamenti in programma anche il laboratorio partecipativo ‘Complessità e policrisi: il ruolo dell’educazione ambientale in un mondo di crisi interdipendenti’, rivolto a operatori, associazioni, docenti, soggetti attivi sul territorio regionale e chiunque sia appassionato al tema. Basato sulla metodologia dell’Open Space Technology, si aprirà inoltre uno spazio di confronto dedicato al ruolo dell’educazione ambientale in un contesto caratterizzato da crisi climatiche, sociali ed economiche sempre più interconnesse.

Premiazione del bando su educazione ambientale

Prevista anche la premiazione dei Progetti di Qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità, promossa da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente nell’ambito del bando ‘Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità 2025’. L’iniziativa è un’occasione per valorizzare le esperienze più significative realizzate sul territorio lombardo, attraverso la consegna degli attestati di qualità e la condivisione dei risultati raggiunti dagli enti e dagli studenti coinvolti nei percorsi progettuali premiati.

Attività educative in piazza

Per tutta la durata della manifestazione, Piazza Città di Lombardia ospita un ampio programma di attività educative e laboratoriali gratuite rivolte alle scuole, realizzate grazie al contributo di numerose realtà impegnate nella divulgazione ambientale. Tra queste Arpa Lombardia, Ersaf, la Scuola Polo per la rete di scopo di educazione ambientale della Città Metropolitana di Milano, Area Parchi e numerose associazioni e organizzazioni del territorio, tra cui Insubria Wildlife Aps, Eduway Impresa Sociale, Orti di via Isocrate – Villa Finzi, La Ghiandaia Aps, Associazione Rec, Step4 Impresa Sociale, Trama Plaza e il Gruppo di Iniziativa Territoriale dei Soci di Banca Etica di Milano.