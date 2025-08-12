Logo Regione Lombardia

Incendio Vesuvio, al lavoro volontari Protezione civile Lombardia

Assessore La Russa: grazie a nostri alpini-Aib per impegno e disponibilità

Sono sette i volontari della Protezione civile della Lombardia, specializzati in antincendio boschivo, che hanno raggiunto in queste ore la Campania con due mezzi AIB per contribuire alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che da giorni interessa il Vesuvio.

Si tratta di due squadre di Sondrio che appartengono ai Gruppi dell’Associazione nazionale alpini della Colonna mobile regionale, che si sono mobilitate su attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Incendio Vesuvio, grazie a volontari dalla Lombardia per risposta a emergenza

L'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa è intervenuto per ringraziare i volontari della Protezione civile della Lombardia per intervento nel parco del Vesuvio“Ringrazio di cuore i nostri alpini – afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile – e tutto il Sistema della Protezione civile della Lombarda che hanno risposto immediatamente alle richieste del Dipartimento nazionale per l’emergenza che ha colpito il Parco Nazionale del Vesuvio” .

“Sono certo che, ancora una volta – prosegue l’assessore – i volontari lombardi garantiranno un contributo prezioso unendo le capacità professionali alla generosità e all’impegno che li contraddistinguono da sempre”.

Scarica PDF
