Entra nel vivo la collaborazione tra Regione Lombardia e Diocesi di Milano nell’ambito del ‘Fondo Schuster – Case per la gente‘, il progetto ideato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, per supportare i cittadini che non riescono a trovare soluzioni abitative sul mercato privato degli affitti. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha approvato la delibera per destinare all’iniziativa una prima ‘tranche’ di 15 alloggi Aler a Milano.

Franco: impegno costante per le politiche abitative

“Diamo attuazione – sottolinea l’assessore Franco – alla sinergia con la Diocesi di Milano offrendo come Regione un contributo concreto al Fondo Schuster: condividiamo e supportiamo l’idea dell’arcivescovo Delpini che va ad incidere sul tema del diritto alla casa, particolarmente sentito nell’area milanese da fasce sempre più larghe della popolazione e per il quale il nostro impegno è costante”.

“Il lavoro congiunto tra Regione e Diocesi – prosegue l’assessore – risponde pienamente alla logica della ‘Missione Lombardia‘, il piano regionale per le politiche abitative che prevede di intensificare sempre più la collaborazione istituzionale tra soggetti diversi per far fronte alla domanda diversificata di alloggi, anche attraverso nuovi strumenti come questo”.

Il Fondo per la casa Diocesi di Milano sostenuto dalla Regione

Le 15 abitazioni individuate a Milano si trovano in viale Famagosta, via Dei Panigarola, via Dei Cinquecento, via Bernardo Celentano, via Vigilio Inama, via Ugo Tommei, piazzale Vincenzo Cuoco, via Nicola Palmieri. Il Fondo Schuster opera attraverso la rete dei centri di ascolto Caritas per individuare le persone residenti nel territorio della Diocesi a cui destinare gli alloggi; mentre la Fondazione San Carlo, promossa dalla Diocesi e dalla Caritas Ambrosiana, si occupa di riqualificare e gestire gli appartamenti messi a disposizione nell’ambito del Fondo, insieme ad altri soggetti.

Caritas Ambrosiana e Fondazione San Carlo

Da tempo, inoltre, esiste una collaborazione tra Regione Lombardia, Caritas Ambrosiana e Fondazione San Carlo, le quali fin dai primi anni 2000 gestiscono, con le medesime finalità del nuovo Fondo, 128 appartamenti di proprietà di Aler Milano in diversi punti della città, con aggregazioni più significative nelle zone di via Giambellino e di via Molise.