Regione Lombardia stanzia 385.000 euro per finanziare cinque interventi stradali relativi alla viabilità locale nelle province di Bergamo, Cremona e Pavia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

Le risorse, interamente a fondo perduto, saranno utilizzate per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione di uno studio di fattibilità. Il costo complessivo degli interventi, considerando il contributo regionale, è di 460.000 euro.

Terzi: risposte concrete alle esigenze dei territori

“Con questo provvedimento – ha evidenziato l’assessore Terzi – Regione Lombardia risponde alle richieste che arrivano direttamente dai territori, mettendo a disposizione risorse per interventi considerati prioritari dalle comunità locali. Si tratta di finanziamenti destinati sia alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle strade esistenti, sia alla progettazione di nuove opere viabilistiche, fondamentali al fine di migliorare i collegamenti e la mobilità”.

“Il nostro obiettivo – prosegue l’assessore – è continuare a supportare gli enti locali nel miglioramento delle infrastrutture, contribuendo a rendere la rete viaria sempre più sicura e funzionale alle esigenze delle comunità“.

Gli interventi stradali finanziati nelle tre province della Lombardia

Nel dettaglio, i cinque interventi beneficiari dei contributi regionali sono i seguenti.

– provincia di Bergamo (130.000 euro): 70.000 euro alla Comunità Montana Valle Brembana per lo studio di fattibilità della variante di San Giovanni Bianco e 60.000 euro al Comune di Foppolo per la manutenzione ordinaria di via Conciliazione e degli accessi annessi.

– provincia di Cremona (130.000 euro): contributo al Comune di Spino d’Adda per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza del tratto stradale che collega Spino d’Adda a Rivolta d’Adda, lungo l’ex strada provinciale 1. L’intervento, nel complesso, ha un costo di 205.000 euro, di cui 75.000 euro di cofinanziamento.

– provincia di Pavia (125.000 euro): 60.000 euro al Comune di Breme e 65.000 euro al Comune di Canneto Pavese per interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali.