Per Lecco 120.000 euro per sviluppo urbano e attrattività territorio

Regione Lombardia stanzia 120.000 euro a favore del Comune di Lecco per la realizzazione di un masterplan dedicato allo sviluppo urbano e all’attrattività del territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. Il documento definisce, tra l’altro, anche le modalità di assegnazione del finanziamento.

Sviluppo urbano e attrattività del territorio, 120.000 euro per Lecco

Le risorse, messe a disposizione attraverso l’assestamento al bilancio regionale 2026, serviranno a sostenere la progettazione di un piano strategico per delineare il futuro della città, individuando opportunità di riqualificazione, valorizzazione del patrimonio esistente e miglioramento della qualità degli spazi urbani. L’obiettivo è favorire una crescita sostenibile, coniugando lo sviluppo della città con la tutela dell’ambiente e la riduzione del consumo di suolo.

A Lecco patrimonio paesaggistico, ambientale e urbano straordinario

“Regione Lombardia – spiega l’assessore Comazzi – con questo stanziamento conferma la propria attenzione nei confronti di Lecco e la volontà di sostenere concretamente i territori nei loro progetti di sviluppo. La città possiede, tra l’altro, uno straordinario patrimonio paesaggistico, ambientale e urbano, che rappresenta una risorsa preziosa per il suo futuro. Vogliamo quindi valorizzarne le potenzialità, favorendo una pianificazione capace di rendere la città sempre più moderna e vivibile. Investire nella rigenerazione urbana significa infatti migliorare la qualità della vita dei cittadini, recuperare il patrimonio esistente e creare nuove opportunità, senza consumare altro suolo”.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali per la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio esistente e rendere i territori lombardi sempre più sostenibili e competitivi.