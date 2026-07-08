Treni, Regione e Comitati al lavoro per superare criticità Sud Milano

L’istituzione di un tavolo tecnico sul trasporto del Sud Milano e del Lodigiano per verificare periodicamente “l’efficienza del servizio ferroviario e su gomma, monitorare gli interventi infrastrutturali in corso e individuare soluzioni e strategie condivise per il bene della collettività, anche in tema di sicurezza dei mezzi e delle stazioni”. È questo l’impegno che ha preso l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, incontrando a Palazzo Lombardia i rappresentanti dei Comitati Pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, del ‘Parcheggio Sbagliato S13 Certosa di Pavia‘ e Associazioni Pendolari Piacenza.

Lucente: scambio di informazioni utile per accogliere le esigenze e le istanze dei territori

“Un confronto costruttivo con le associazioni dei viaggiatori – ha aggiunto Lucente – che incontro sistematicamente in tutta la Lombardia proprio per uno scambio di informazioni utile per accogliere le esigenze e le istanze dei territori e allo stesso tempo aggiornare tempestivamente gli utenti e i pendolari delle decisioni assunte da Regione in ambito trasportistico. Confronti ai quali non mi sottraggo mai, contrariamente a quanto troppo spesso viene raffigurato in maniera errata”.

Prolungare il servizio della linea S19

All’incontro l’assessore Lucente, per quanto di sua competenza, ha ribadito una serie di impegni già presi in incontri precedenti e che erano all’ordine del giorno delle rappresentanze dei pendolari. Innanzitutto, la volontà di prolungare il servizio della linea S19 Albairate-Milano Rogoredo sino a Melegnano.

“Insieme a Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr) e Trenord – ha sottolineato – stiamo facendo le opportune verifiche tecniche e di fattibilità, proprio per evitare problemi di incompatibilità con altre linee. Ma sono fiducioso che nei prossimi mesi la tratta potrà proseguire sino a Melegnano, con evidenti benefici per numerosi pendolari”.

La fermata Poasco-Sesto Ulteriano sulla linea S13

In agenda, anche l’aggiunta della fermata di Poasco-Sesto Ulteriano sulla linea S13 Milano-Pavia. “L’Assessorato – ha ribadito Lucente – sta lavorando da tempo, anche in questo caso sono convinto che i vantaggi per il territorio sarebbero notevoli”. I Comitati pendolari hanno presentato anche una serie di proposte per il potenziamento di alcuni servizi ferroviari, nelle ore serali, in particolare sulla linea Milano-Piacenza. Richieste alle quali l’assessore Lucente ha dimostrato grande attenzione.

“Il tavolo territoriale – ha concluso Lucente – al quale parteciperanno anche Trenord, Rfi, enti locali e associazioni dei viaggiatori, sarà fondamentale per fare il punto sul sistema trasportistico locale: con l’unico obiettivo collegiale di fornire un servizio efficiente e moderno a migliaia di viaggiatori del Sud Milano e del Lodigiano”.

Dal canto loro, i rappresentanti del Coordinamento dei Comitati Pendolari del Quadrante Sud hanno espresso “soddisfazione per l’approccio pragmatico dell’assessore Lucente. Il tavolo periodico è un passo fondamentale per passare dalla logica dell’emergenza a una programmazione strutturata. Vigileremo con attenzione affinché agli impegni odierni seguano atti concreti da parte di Trenord e Rfi”.