La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, uno schema di accordo con il Comune di Mantova per realizzare un intervento urgente di eradicazione di una pianta della specie esotica invasiva acquatica Myriophyllum aquaticum, individuata in un solo nucleo sul territorio regionale.

A Mantova al via eradicazione pianta acquatica invasiva

“Con questo intervento – dichiara Comazzi – agiamo con tempestività per tutelare la biodiversità lombarda e prevenire la diffusione di una specie invasiva che minaccia ambienti fragili, come l’area protetta ‘Vallazza‘, gestita dal Parco del Mincio. Eradicare subito questo unico focolaio significa evitare, un domani, costi maggiori e danni ecologici gravi. È una scelta di responsabilità e lungimiranza, in linea con l’impegno di Regione per la conservazione del patrimonio naturale e il raggiungimento del 30% di superficie regionale protetta”.

Finanziamento regionale

L’intervento, finanziato con 100.000 euro stanziati da Regione Lombardia per il 2025, sarà realizzato dal Comune di Mantova, ente territoriale competente della gestione corpo idrico interessato, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di specie invasive (Regolamento UE 1143/2014 e Decreto Legislativo 230/2017).