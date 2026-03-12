Lombardia, dal 13/3 misure antinquinamento in 8 province

I dati registrati da Arpa Lombardia, mercoledì 11 marzo, hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nelle province di Como, Lecco, Bergamo, Milano e Mantova. Pertanto, da venerdì 13 marzo, saranno attivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello. Inoltre, sempre dal 13 marzo, entreranno in vigore le misure temporanee antinquinamento di secondo livello nelle province di Lodi e Cremona. Qui, in aggiunta alle limitazioni già attive previste per il primo livello, sarà vietato l’utilizzo anche degli impianti a biomassa legnosa classificati fino a 4 stelle comprese. Nella provincia di Monza e della Brianza rimarranno invece attive le misure di primo livello.

Le misure antinquinamento in Lombardia

Come previsto dalla delibera della Giunta n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni delle province interessate saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese. Ed anche il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato). Inoltre la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Sono esclusi i falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 152/2024 o di ricorrenze della tradizione popolare riconosciute come tali dai Comuni).

Divieto di circolazione

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione. Riguarda i veicoli fino a euro 1 benzina. Ed anche fino a euro 4 diesel compresi, seppur dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. Ciò si aggiunge alle limitazioni permanenti della circolazione già vigenti . Nei giorni futuri continuerà il monitoraggio per verificare se vi siano le condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Alert Infoaria