Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Sicurezza stradale, presentati dati del ‘Rapporto incidentalità 2024’

In foto delle auto, la sicurezza stradale e gli incidenti in Regione erano al centro del convegno di Palazzo Lombardia

La Russa: prevenzione ed educazione alla strada per ridurre la distrazione

Dal 2010 al 2023, in Lombardia, le vittime da incidenti stradali sono diminuite del 32% a fronte di una riduzione del 26% in tutto il territorio nazionale. Nell’ultimo anno, invece, si è registrata un’inversione di tendenza, con un leggero aumento. Questi alcuni dei dati presentati a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘Concentrati sulla vita. Disattenzione: un nemico invisibile per la sicurezza stradale‘, organizzato in collaborazione con PoliS-Lombardia, a cui ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. “Stiamo lavorando su politiche di prevenzione e sicurezza – sottolinea l’assessore – come ad esempio il progetto Smart, che sta riportando risultati importanti e concreti, grazie al quale vengono intensificati i controlli sulle strade, soprattutto nei confronti dei giovani nelle giornate considerate critiche di venerdì, sabato e domenica”.

I dati in Lombardia

I dati, presentati da PoliS-Lombardia nel ‘Rapporto incidentalità 2024‘ nel corso del convegno a cui hanno partecipato Forze dell’ordine e di polizia, Università, medici e operatori del mondo sanitario, evidenziano che nel 2024, in Lombardia, si sono registrati oltre 30.000 incidenti stradali, che hanno causato 383 vittime e circa 39.000 feriti.

“Come Regione Lombardia – spiega La Russa – siamo impegnati da oltre un decennio con Aci e Inail in un ampio progetto formativo per la promozione di una cultura della sicurezza stradale per limitare i comportamenti scorretti. Il nostro obiettivo è impegnarci in attività di educazione per ridurre gli incidenti stradali per i quali la distrazione rappresenta ancora la prima causa e l’uso del telefono, anche in vivavoce, rimane un comportamento scorretto e pericoloso per noi e per gli altri”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima