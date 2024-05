Il vicepresidente della Regione Lombardia e l’assessore all’Ambiente e Clima hanno partecipato questa mattina a Brescia alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Piazza della Loggia, in occasione del cinquantesimo anniversario.

In un messaggio, il governatore ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “oggi in Piazza della Loggia per commemorare insieme a Brescia e a tutti i lombardi questo cinquantesimo anniversario”.

Strage Brescia, governatore lombardo: nostro dovere tenere viva la memoria

“È nostro dovere – ha aggiunto – non dimenticare, mantenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti e continuare a chiedere verità e giustizia”.

Assessore all’ambiente: consegnare ai parenti delle vittime della strage di Brescia verità storica

“Cinquant’anni da una strage che ha scosso la nostra comunità – ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima – una ferita che ancora non si è rimarginata. La presenza del presidente Mattarella è un segnale forte di come lo Stato sia vicino alla nostra città. Le istituzioni sono compatte e determinate nel voler arrivare alla conclusione di tutti i procedimenti ancora aperti. Il tutto per consegnare ai parenti delle vittime e a tutti i cittadini non solo la verità storica, ma anche quella giudiziaria”.

(foto ansa)