LNotizie-Terzo Settore, 8,4 milioni di euro per progetti di inclusione, prossimità e sviluppo delle comunità

Assessore Lucchini: queste realtà risorsa fondamentale per intercettare bisogni emergenti e costruire risposte efficaci e vicine a persone

(LNotizie-Milano, 16 giu) Regione Lombardia sostiene il protagonismo degli enti del Terzo settore con un nuovo Avviso da oltre 8,4 milioni di euro destinato alla realizzazione di progetti di interesse generale promossi da Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e Fondazioni del Terzo settore.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche saociali per il triennio 2025-2027, punta a sostenere interventi territoriali capaci di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità attraverso reti collaborative, innovazione sociale e servizi di prossimità.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, finanzierà progettualità riferite a quattro aree tematiche strategiche individuate da Regione Lombardia:

1- Famiglia, con interventi a sostegno della genitorialità, del benessere psicologico e sociale dei giovani, del contrasto alla solitudine, del dialogo intergenerazionale e dell’uso consapevole delle nuove tecnologie.

2-Solidarietà Sociale, attraverso azioni rivolte al contrasto della povertà e delle fragilità, alla promozione del welfare generativo, della cittadinanza attiva, della prevenzione delle dipendenze e del rafforzamento dei legami di comunità.

3- Disabilità, per favorire inclusione sociale, autonomia, domiciliarità, supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico e accessibilità dei servizi e delle opportunità.

4- Pari Opportunità, con iniziative dedicate alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza, alla promozione della parità di genere, dell’empowerment femminile e della partecipazione attiva delle nuove generazioni.

I progetti dovranno inoltre valorizzare il volontariato, rafforzare le reti territoriali, favorire la partecipazione delle comunità locali e sviluppare interventi di prossimità capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti.

“Con questo Avviso – ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini – confermiamo la volontà di Regione Lombardia di investire concretamente sul Terzo Settore, che rappresenta una risorsa fondamentale per intercettare i bisogni emergenti e costruire risposte efficaci e vicine alle persone. Le organizzazioni del territorio sono un patrimonio di tutti e svolgono un ruolo insostituibile nel generare coesione sociale, contrastare le fragilità e promuovere percorsi di inclusione e partecipazione”.

“Attraverso questo investimento – ha sottolineato – vogliamo sostenere progetti che mettano al centro le persone, le famiglie e le comunità, promuovendo il protagonismo degli enti del Terzo settore e la loro capacità di fare rete. Dalla tutela delle famiglie all’inclusione delle persone con disabilità, dal contrasto alle povertà alla promozione delle pari opportunità, puntiamo a rafforzare un modello di welfare di prossimità capace di generare valore sociale diffuso e risposte innovative ai bisogni dei territori”.

L’Avviso prevede il finanziamento di progetti collaborativi su larga e piccola scala, con contributi a fondo perduto fino all’80% dei costi ammissibili. Le proposte saranno valutate sulla base della qualità del partenariato, dell’efficacia degli interventi e della sostenibilità progettuale ed economica.

Le domande dovranno essere presentate secondo modalità e termini che saranno indicati nell’Avviso pubblicato sui canali istituzionali di Regione Lombardia. (LNotizie)

red