È partito da Magenta il tour dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, alla scoperta del Parco lombardo della Valle del Ticino. Una delle aree fluviali protette più importanti d’Europa, oggi inserita nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera Unesco.

Luogo dell’anima

“Il Parco del Ticino è un luogo dell’anima – ha dichiarato Mazzali – un nome familiare per ogni milanese. Un rifugio verde dove si respira bellezza, silenzio e lentezza. Ma oggi è anche un’eccellenza internazionale, con un potenziale enorme per il turismo sostenibile e per attrarre visitatori stranieri in cerca di esperienze autentiche e immersive.”

Il Parco si estende su 47 comuni nelle province di Milano, Pavia e Varese, offrendo oltre 700 km di percorsi ciclopedonali immersi nella natura, che attraversano boschi, corsi d’acqua, antichi borghi, ville storiche e siti culturali.

“A pochi chilometri da Milano esiste una Lombardia diversa – ha aggiunto l’assessore – fatta di ecosistemi intatti, di tradizioni vive, di paesaggi che sembrano dilatare il tempo e lo spazio. È questa la Lombardia che vogliamo raccontare al mondo: sorprendente, green, elegante”.

Durante la visita, Mazzali ha percorso il Sentiero della Lanca di Bernate fino alla frazione di Castelletto di Cuggiono. Uno degli angoli più suggestivi del Parco, tra il Naviglio Grande e il Ticino. Ha poi fatto tappa alla Riserva naturale della Fagiana, immersa in un bosco secolare, e alla cascina Guado, oggi centro di produzione artistica e culturale riconosciuto come bene di interesse regionale.

Fascino unico

“Sono rimasta affascinata dalla cascina Guado – ha raccontato – dove la creatività contemporanea incontra la tradizione rurale. Ma anche dalle ville ottocentesche, dall’abbazia di Bernate e dai tanti percorsi che attraversano il Parco, punteggiati da eccellenze gastronomiche locali”.

Il Parco del Ticino è anche una vetrina del saper fare agricolo lombardo. Grazie al Marchio Parco Ticino, vengono valorizzati prodotti come riso, miele, carni e ortaggi di alta qualità. Provenienti da oltre mille aziende agricole che operano nel territorio.

Modello di equilibrio

“È un modello di equilibrio tra natura e sviluppo – ha proseguito Mazzali – che vogliamo valorizzare ancora di più. Il nostro obiettivo è offrire ai turisti internazionali in visita a Milano la possibilità di scoprire un ‘fuori Milano’ emozionante. Come la ciclabile del Naviglio Grande che arriva fino al Lago Maggiore. Il Parco del Ticino è pronto ad accogliere il mondo”.

“Desidero ringraziare di cuore – ha evidenziato Mazzali – il presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni, il direttore Claudio De Paola e tutte le guardie del Parco. Per l’accoglienza, la competenza e l’impegno con cui ogni giorno lavorano per valorizzare questa meraviglia lombarda”.

“Grazie al loro lavoro – ha continuato – oggi possiamo offrire al mondo un Parco vivo, accessibile e pienamente all’altezza delle sfide del turismo moderno e sostenibile”.

“La Lombardia – ha concluso l’assessore Barbara Mazzali – sa essere visionaria, concreta e profondamente grata a chi ne custodisce la bellezza”.