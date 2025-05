L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato oggi a Salò (Brescia) all’evento di presentazione del Falkensteiner Park Resort Lake Garda, occasione che ha visto anche la cerimonia simbolica della posa di un albero sul tetto della nuova struttura.

Turismo, a Salò il maxiprogetto alberghiero

Il maxiprogetto del valore di 150 milioni di euro, che fa capo a un gruppo di investitori altoatesino, prevede la realizzazione di un hotel a 5 stelle e a 170 appartamenti ‘Premium Living’ immersi in un parco botanico, e porta la firma di due protagonisti della progettazione internazionale: gli architetti Matteo Thun e Joao Nunes. Sarà sviluppato in due fasi: la prima, con completamento previsto entro il 2025, comprende l’hotel e 96 appartamenti; la seconda fase, con altri 74 appartamenti, sarà realizzata entro il 2027.

Lombardia sempre più attrattiva

“Questo intervento – ha commentato l’assessore – dimostra come la Lombardia sia sempre più attrattiva per gli investitori privati, in particolare nel segmento del turismo di alta gamma. Il gruppo Falkensteiner ha scelto il Lago di Garda e la città di Salò per un progetto che non è solo un simbolo di lusso, ma anche di armonia con il paesaggio e di attenzione ai valori del territorio. Un ‘plus’ per un’area che già oggi rappresenta una delle mete più amate dal turismo internazionale”.

Terza regione italiana nel turismo luxury

Secondo i dati dell’Elite Index, la Lombardia è oggi la terza regione italiana per attrattività nel turismo luxury, con previsioni di crescita per il 2025 che stimano un aumento del 2% negli arrivi e dell’1,4% nelle presenze.

La scelta di Salò

“La scelta di investire a Salò – ha concluso Mazzali – è un segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro territorio, che nel 2024 ha accolto oltre il 70% di turisti stranieri solo nella provincia di Brescia”.