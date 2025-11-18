Da Regione ulteriori risorse per il bando ‘Ricircolo’ per enti locali

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e clima Giorgio Maione, una delibera in cui vengono stanziate ulteriori risorse per il bando ‘RI.CIRCO.LO’ (Risorse Circolari in Lombardia), rivolto agli enti locali, una misura che punta a sostenere iniziative incentrate sulla prevenzione e la raccolta dei rifiuti. Nello specifico, la delibera incrementa la dotazione finanziaria di 4.175.677 euro, risorse da destinare a tutti i progetti risultati ammissibili, ma non ancora finanziati per esaurimento delle risorse pregresse.
Il bando si articola in quattro linee di finanziamento distinte dedicate ad ambiti d’azione specifici:
Linea 1: ‘Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: hub e empori solidali’
Linea 2: ‘Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: centri del riutilizzo’
Linea 3: ‘Prevenzione dei rifiuti’
Linea 4: ‘Implementazione della raccolta’.
“Con questo ulteriore stanziamento – ha sottolineato Maione – diamo risposta a tutti i Comuni che hanno saputo presentare progetti validi e strategici per sviluppare l’economia circolare in Lombardia. L’obiettivo è sostenere concretamente gli enti locali negli investimenti per la prevenzione della produzione di rifiuti e il potenziamento dei sistemi di raccolta finalizzati al recupero di materia”.
Qui di seguito la ripartizione dell’incremento finanziario complessivo destinato ai 21 progetti beneficiari, suddiviso per provincia:
Bergamo: 1.320.973 euro
Brescia: 993.983 euro
Como: 10.000 euro
Lecco: 525.066 euro
Lodi: 294.481 euro
Milano: 27.139 euro
Monza Brianza: 220.718 euro
Pavia: 300.000 euro
Sondrio: 468.815 euro
Varese: 214.500 euro
Qui di seguito i Comuni finanziati a seguito dello scorrimento della graduatoria e il dettaglio degli interventi:
Linea 2 (Infrastrutture Prevenzione Rifiuti: Centri del Riutilizzo):
- Lallio (BG) (300.000 euro): realizzazione di una struttura all’interno del centro di raccolta comunale, costituita da un fabbricato chiuso per l’esposizione e il ritiro dei beni usati e due container per il deposito dei beni ingombranti.
- Pumenengo (BG) (300.000 euro): realizzazione di un nuovo centro del riuso in ampliamento al centro esistente, per la consegna e il prelievo di beni usati ancora utilizzabili.
- Curno (BG): (18.205 euro): interventi mirati a ottimizzare gli spazi, migliorare i servizi e ampliare la partecipazione sociale del centro di riuso esistente.
Bedizzole (BS): (296.483 euro). Costruzione di un nuovo centro del riutilizzo, completando e rendendo agibile l’interrato di un immobile nella frazione di San Vito.
- Borgo San Giacomo (BS): (147.500 euro). Modifica del centro esistente mediante interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza impianti, adeguamento igienico ed efficientamento energetico.
- Gussago (BS): (300.000 euro). Realizzazione di un centro del riutilizzo all’interno del centro di raccolta comunale esistente, con implementazione del sistema di videosorveglianza.
- Garbagnate Monastero (LC): (275.066 euro). Ampliamento e realizzazione di opere di efficientamento energetico dell’Isola del Riuso (per i Comuni di Garbagnate Monastero, Bulciago, Barzago e Molteno).
- Lodi Vecchio (LO): (294.481 euro). Costruzione di un edificio adibito a centro per il riuso con relativo parcheggio esterno e piazzale.
- Rescaldina (MI): (17.139 euro). Acquisto di attrezzature (arredi interni, sistema di sicurezza e hardware) funzionali al conferimento e corretto deposito dei beni presso il centro del riuso.
- Travacò Siccomario (PV): (300.000 euro). Ampliamento del centro comunale del riuso mediante la realizzazione di una nuova ala, con l’obiettivo di favorire il riutilizzo dei materiali non più adatti al loro uso originario.
- Varese (VA): (214.500 euro). Realizzazione di un Centro del riuso all’interno dell’area ex piattaforma ecologica, con l’apertura di un emporio denominato la ‘Vetrina del riuso’ per l’esposizione e la consegna dei beni.
Linea 4.1 (Compostaggio di Comunità):
- Gandino (BG): (250.000 euro). Fornitura di una nuova compostiera locale dalla capacità di 130 tonnellate/annue al fine di implementare il compostaggio del materiale organico.
- Sant’Omobono Terme (BG): (250.000 euro). Realizzazione di una piazzola ecologica per un impianto di compostaggio di prossimità (80 tonnellate/anno), con la costruzione di una scogliera in pietrame per la stabilità.
- U.C. dell’Alta Valle Camonica (BS): (250.000 euro). Realizzazione di una piazzola ecologica per un impianto di compostaggio di prossimità in grado di gestire 80 tonnellate/anno.
- Casargo (LC): (249.999 euro). Realizzazione di una piazzola ecologica per un impianto di compostaggio di prossimità in grado di gestire 80 tonnellate/anno.
- Ceriano Laghetto (MB): (220.718 euro). Fornitura di una nuova compostiera locale dalla capacità di 130 tonnellate/annue al fine di implementare il compostaggio del materiale organico.
- Mazzo di Valtellina (SO): (218.815 euro). Realizzazione di una piazzola ecologica per un impianto di compostaggio di prossimità (80 tonnellate/anno), su piazzale impermeabilizzato, per la produzione di compost di alta qualità.
- Teglio (SO): (250.000 euro). Fornitura di Compostiere Elettromeccaniche a Ciclo Aerobico, con capacità di trattamento da 200 a 250 kg/giorno.
Linea 4.3 (Sistemi Raccolta Rifiuti Particolari):
- Cermenate (CO): (10.000 euro). Fornitura di un eco-compattatore automatizzato per la raccolta di bottiglie e contenitori in plastica (PET), con sistema di riduzione del volume.
- Legnano (MI): (10.000 euro). Fornitura di 20 Smoker Point per la raccolta e gestione dei mozziconi di sigaretta in diverse aree della città.
- Solza (BG): (2.767 euro). Miglioramento dell’accessibilità e qualità del sistema di raccolta, con l’introduzione di una scala di accesso al cassone delle plastiche dure, cestini per differenziata e raccoglitori per mozziconi. (LNews)
red