E’ online la ventesima puntata di ‘Lombardia in Primo Piano‘. L’approfondimento video settimanale a cura della redazione di Lombardia Notizie ripercorre i principali temi di attualità regionale attraverso i servizi realizzati dalla redazione.

La copertina è dedicata a una nuova frontiera nella lotta al melanoma. Uno studio internazionale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha dimostrato i risultati promettenti di un vaccino terapeutico personalizzato a mRNA. Il farmaco, associato all’immunoterapia, sta funzionando nella riduzione del rischio di recidiva e metastasi. L’Istituto milanese è il primo centro al mondo per numero di pazienti coinvolti nella sperimentazione. Il tema è approfondito nelle “Pillole di salute” con il professor Michele Del Vecchio.

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Spazio poi a EICMA 2026, la manifestazione internazionale delle due ruote che a Fiera Milano Rho ha registrato numeri da record, con 754 espositori e oltre 2.100 marchi provenienti da 52 Paesi.

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Spazio poi alla formazione con OrientaTalenti, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia a MIND Milano per aiutare i giovani a orientarsi tra formazione e opportunità professionali, attraverso incontri con università, imprese e istituzioni.

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La puntata prosegue con il Tour Aree Interne nell’Alto Lago di Como e nelle Valli del Lario, dove Regione Lombardia ha presentato un piano da oltre 18 milioni di euro per 29 interventi in 41 Comuni, con l’obiettivo di migliorare servizi e infrastrutture e contrastare lo spopolamento.

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Riflettori anche sulla nuova sede di Areu a Palazzo Lombardia, inaugurata dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e sul potenziamento del numero 116117, dedicato alle cure mediche non urgenti.

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In vista delle festività, spazio a Nativitas, Christmas Winter Village, il villaggio di Natale che animerà piazza Città di Lombardia dal 27 novembre al 10 gennaio, con pista di pattinaggio, albero luminoso, serra di vetro ed eventi per famiglie e bambini.

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In chiusura, due notizie di ambito sanitario. Regione Lombardia è al lavoro per individuare le modalità che consentano a una paziente affetta da tumore al pancreas, in cura all’Asst di Lecco, di accedere a un farmaco attraverso un’autorizzazione straordinaria.

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Infine, la soddisfazione del presidente Fontana e dell’assessore Bertolaso per la decisione del Governo svizzero di rinunciare alla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per i ragazzi italiani feriti nella tragedia di Crans-Montana, assistiti in Lombardia da Areu, Niguarda e Policlinico di Milano.

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La nuova puntata di ‘Lombardia in Primo Piano’ è disponibile dalle 19 sul canale YouTube della Regione Lombardia e scaricabile anche qui .