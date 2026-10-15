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LNotizie-Cultura, Caruso: 3,4 milioni per innovare e aprire a tutti i luoghi della cultura

Finanziati 25 progetti tra intelligenza artificiale, archivi accessibili e realtà aumentata per ampliare il pubblico di musei e istituti

(LNotizie-Milano, 15 ott) Oltre 3,4 milioni di euro per realizzare 25 progetti che puntano a innovare la fruizione del patrimonio culturale lombardo e ad avvicinare nuovi pubblici a musei, biblioteche, archivi e luoghi della cultura. È il risultato della seconda edizione di InnovaCultura, il bando che sostiene la collaborazione tra imprese culturali e creative e istituti culturali per sviluppare servizi innovativi e rendere il patrimonio più accessibile e coinvolgente.

I progetti nascono dalla collaborazione tra 38 imprese culturali e creative e 44 istituti e luoghi della cultura. L’obiettivo è sperimentare soluzioni innovative capaci di avvicinare nuovi pubblici a musei, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura, migliorando l’esperienza dei visitatori e le modalità di fruizione del patrimonio.

Tra le iniziative finanziate ci sono assistenti digitali interattivi basati sull’intelligenza artificiale, che accompagnano il pubblico nelle visite ai musei e offrono approfondimenti sulle opere, curiosità e contenuti personalizzati. Sono previsti anche archivi digitali accessibili alle persone con disabilità visiva e percorsi in realtà aumentata per riscoprire edifici e ambienti storici oggi scomparsi.

Il bando si inserisce nell’ambito dell’accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia ed è finanziato con risorse del Programma regionale FESR 2021-2027. Alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie sono destinati contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. I progetti dovranno essere completati entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

Caruso: miglioriamo i servizi per il pubblico – “Dopo l’esito positivo della prima edizione – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – continuiamo a sostenere i luoghi della cultura nell’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i servizi e l’esperienza di visita . Con queste risorse abbiamo sostenuto interventi in dieci province lombarde, aiutando gli istituti culturali a rispondere a esigenze precise: rendere un archivio consultabile anche a distanza, offrire percorsi adatti alle persone con disabilità, coinvolgere i ragazzi nella conoscenza del patrimonio”.

“La qualità di un museo o di una biblioteca – ha aggiunto Caruso – dipende anche dalla possibilità di accedere a ciò che custodisce. Vogliamo che questi progetti permettano a un pubblico più ampio di conoscere e frequentare i nostri luoghi della cultura. La collaborazione con le imprese culturali e creative mette a disposizione degli istituti le competenze necessarie per sviluppare nuovi servizi e aggiornarli nel tempo. Sosteniamo il lavoro di chi conosce e conserva il patrimonio e di chi può aiutarlo a renderlo più facilmente fruibile”.

Dagli archivi alle visite in realtà aumentata – Tra i progetti selezionati figurano la digitalizzazione in formati accessibili di materiali dell’archivio della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, la valorizzazione multimediale della Basilica di San Salvatore a Brescia e un’esperienza in realtà virtuale dedicata alle osservazioni di Marte di Giovanni Schiaparelli al Museo Astronomico di Brera.

Sono previsti anche un gioco educativo dedicato alla Reggia e al Parco di Monza, visite in realtà aumentata al patrimonio storico di Vigevano e un gemello digitale del Vittoriale degli Italiani, a supporto della conservazione del complesso e della visita. Altri interventi riguardano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per consultare archivi e cataloghi bibliotecari, la realizzazione di percorsi personalizzati e la condivisione di patrimoni documentali tra più istituzioni.

I progetti e i contributi sul territorio – Questo il quadro delle iniziative e dei contributi ammessi:

Milano  (9 progetti, 1.192.080 euro)

– ‘Naiade’ (105.000 euro) con Sistema dei Navigli dell’Adda  e l’Ecomuseo Martesana.

– ‘Faam-Mi leggere’ (136.215 euro), con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

– ‘Storie abitate’ (92.314 euro), con l’Associazione Giovanni Testori per Casa Testori a Novate Milanese e la Fondazione Boschi Di Stefano.

– ‘Artive’ (147.890 euro), con il Museo Diocesano Carlo Maria Martini.

– ‘Marte e Schiaparelli. Tra visione e realtà’ (67.410 euro), con il Museo Astronomico di Brera.

– ‘Immagina’ (136.130 euro), con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

– ‘Speculum urbis’ (177.138 euro), con il Foro Romano e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

– ‘Solo idea. Zero materia.’ (130.000 euro), con l’Archivio Joe Colombo, la Fondazione Achille Castiglioni, l’Archivio Gae Aulenti, la Fondazione Studio Museo Vico Magistretti, l’Archivio Osvaldo Borsani e l’Archivio Marc Sadler.

– ‘Presence’ (199.983 euro), con il Meet Digital Culture Center.

Bergamo (1 progetto, 196.000 euro)

– ‘Glam talks’, con il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi, l’Orto Botanico Lorenzo Rota e il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Bergamo.

Brescia  (2 progetti, 339.999 euro)

– ‘Stratigrafie’ (139.999 euro), con Fondazione Brescia Musei per la Basilica di San Salvatore, parte del sito Unesco ‘I Longobardi in Italia. I luoghi del potere’.

– ‘La casa delle pietre vive’ (200.000 euro), con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.

Como  (1 progetto, 115.000 euro).

– ‘Museo dinamico’, con Villa Carlotta a Tremezzina.

Lecco (1 progetto, 194.600 euro)

– ‘Il giardino in movimento’, con la Casa Museo Villa Monastero di Varenna e il Sistema Museale della Provincia di Lecco.

Mantova (1 progetto, 52.045 euro)

– ‘Kunst’, con il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po.

Monza e Brianza (1 progetto, 69.230 euro)

– ‘Crown & seek’, con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Pavia (2 progetti, 238.783 euro) 

– ‘Oltre le mura: il Castello Visconteo in digitale’ (141.065 euro), con i Musei Civici del Castello Visconteo e la Biblioteca Civica Carlo Bonetta di Pavia.

– ‘Viar’ (98.718 euro), con i Musei Civici Luigi Barni e il Museo del Tesoro del Duomo di Vigevano.

Sondrio  (1 progetto, 87.500 euro)

– ‘La pietra e il tempo’ (87.500 euro), con il Sistema Museale della Valchiavenna, per la valorizzazione del patrimonio di Piuro.

Varese  (3 progetti, 584.232 euro)

– ‘MemorIA’ (195.932 euro), con il Sistema Bibliotecario della Provincia di Varese e Volandia.

– ‘Ecovia’ (188.300 euro), con l’Ecomuseo delle Piane e dei luoghi viscontei del Varesotto.

– ‘Atlante digitale’ (200.000 euro), con il Museo Maga di Gallarate, il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio e la Fondazione Sangregorio Giancarlo di Sesto Calende.

Progetti condivisi tra più province – Questo l’elenco dei progetti che prevedono la condivisione tra più province.

Milano e Bergamo (1 progetto, 151.800 euro)

– ‘Annie’, con Cubi  (Culture Biblioteche in Rete), Csbno , (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo) e il Sistema Bibliotecario Valle Seriana.

Milano e Brescia (1 progetto, 129.147, euro)

– ‘Cartografie della memoria’, con la Fondazione Elvira Badaracco Studi e Documentazione delle Donne di Milano e la Fondazione Civiltà Bresciana.

Milano e Mantova (1 progetto, 114.934 euro)

– ‘Innovart’, con la Fondazione Stelline di Milano e il Museo Civico Goffredo Bellini di Asola.

(LNotizie)

fsb

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