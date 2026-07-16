LNotizie-Foto.Ponte di Legno/Tonale (BS), sottosegretario Picchi incontra scuola sci e visita Cfp Zanardelli

Qui un tavolo permanente tra Regione, enti locali, formazione e imprese per coordinare interventi e valorizzare eccellenze

(LNotizie – Ponte di Legno/BS, 16 lug) Un tavolo permanente tra Regione Lombardia, enti locali, sistema formativo e imprese per coordinare gli interventi e valorizzare le eccellenze già presenti, dal polo Unimont ai maestri di sci, fino alle nuove opportunità offerte dai progetti regionali dedicati ai giovani.

Lo ha proposto il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, oggi in visita a Ponte di Legno (Brescia) che ospita la ‘Scuola Sci’, vero motore di sviluppo locale in quanto sostiene la stagionalità, qualifica l’offerta turistica e rafforza il posizionamento del Bresciano come area alpina di eccellenza. Una scuola particolare, visto che è stata sede della formazione che ha portato all’abilitazione di 92 maestri da sci (64 di sci alpino, di cui 17 bresciani) in Lombardia.

“Questo territorio è ricchissimo – ha affermato Picchi – e dobbiamo imparare a valorizzarlo ancora di più. Ringrazio il Centro formativo provinciale Giuseppe Zanardelli per aver organizzato questa tavola rotonda. La forza della Valle Camonica risiede nella capacità di mettere in rete vari stakeholders dalle istituzioni alle aziende, dalla formazione alle realtà sportive per una piena valorizzazione di un territorio unico nel suo genere”.

Il sottosegretario, nel corso della sua visita istituzionale, ha fatto tappa anche al Cfp Zanardelli, punto di riferimento per la formazione professionale in alta Valle Camonica: un luogo in cui competenze tecniche, attenzione educativa e radicamento territoriale si intrecciano in modo virtuoso.

In un contesto montano che richiede flessibilità, specializzazione e spirito comunitario, il Cfp Zanardelli si distingue per la capacità di trasformare il talento dei ragazzi in opportunità concrete, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio. (LNotizie)

red